За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 96 разів: вісім людей поранені

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так по Херсонщині росіяни випустили 447 снарядів із важкої артилерії, безпілотників і авіації. Сам Херсон обстріляли дев'ять разів.

Унаслідок атак ворога пошкоджено житлові квартали населених пунктів області й територію річкового порту в Херсоні. Також вісім людей дістали поранень.

Крім того, Прокудін уточнює, що за минулу добу з деокупованої території області евакуювали 47 людей.