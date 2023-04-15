За минулу добу ворог обстріляв Херсонщину 96 разів: вісім людей поранені
За минулу добу, 14 квітня, російська армія обстріляла Херсонську область 96 разів, унаслідок чого вісім людей дістали поранень
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Так по Херсонщині росіяни випустили 447 снарядів із важкої артилерії, безпілотників і авіації. Сам Херсон обстріляли дев'ять разів.
Унаслідок атак ворога пошкоджено житлові квартали населених пунктів області й територію річкового порту в Херсоні. Також вісім людей дістали поранень.
Крім того, Прокудін уточнює, що за минулу добу з деокупованої території області евакуювали 47 людей.
- 13 квітня російська армія обстріляла Херсонську область 68 разів, унаслідок чого дві людини загинули, чотири дістали поранень
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