Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У четвер по території Херсонщини загарбники випустили 280 снарядів. Атакували з важкої артилерії, безпілотників і авіації.

Місто Херсон обстріляли чотири рази.

Так, минулої доби ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію закладу освіти в селищі Зміївка та паркову зону в Херсоні. Унаслідок цього загинуло дві людини, чотири зазнали поранень.

Також упродовж минулої доби з території Херсонщини евакуювали 99 людей.