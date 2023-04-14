За минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину 68 разів: дві людини загинули, чотири поранені
За минулу добу, 13 квітня, російська армія обстріляла Херсонську область 68 разів, унаслідок чого дві людини загинули, чотири дістали поранень
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У четвер по території Херсонщини загарбники випустили 280 снарядів. Атакували з важкої артилерії, безпілотників і авіації.
Місто Херсон обстріляли чотири рази.
Так, минулої доби ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію закладу освіти в селищі Зміївка та паркову зону в Херсоні. Унаслідок цього загинуло дві людини, чотири зазнали поранень.
Також упродовж минулої доби з території Херсонщини евакуювали 99 людей.
- Удень 13 квітня російська окупаційна армія поцілила керованими авіабомбами в будівлю школи у селі Зміївка Бериславського району Херсонської області.
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