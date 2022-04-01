На Луганщині 6 631 споживачу відновлено енергопостачання, - Сергій Гайдай
На Луганщині упродовж дня 1 квітня електромонтери повернули світло понад 6,6 тис. споживачів, які перебували без електропостачання через пошкодження мереж російськими обстрілами
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
"Силами Лисичанської РЕМ включено ПЛ-35 кВ «Фабрична-Миронівка». Підключено підстанцію напругою 35 кВ «Фабрична». Частину абонентів Лисичанська заживлено від підстанції «ГТВ». Нагадаю, що 1 квітня о 00:25 було уведено в роботу повітряну лінію потужністю 110 кВ, що дозволило подати напругу до міста Сєвєродонецьк, а саме у 20 тисяч домівок. Тобто, за добу світло повернуто майже 27 тисячам споживачів", - написав Сергій Гайдай.
Однак ще залишаються знеструмленими 550 трансформаторних підстанцій. 13 населених пунктів частково вимкнено, 18 повністю. Без світла перебувають 97 000 споживачів Луганщини.
Роботи з відновлення енергопостачання ведуться за можливості безпечного доступу.
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