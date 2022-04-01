У Лисичанську полагодили газопровід високого тиску, - Луганська ОВА

Про це заявили в Луганській ОВА.



"У Лисичанську відновили газопровід високого тиску - один з великих районів міста знов з газом. Сьогодні, 1 квітня, фахівцями Лисичанського МРУЕГГ відновлений магістральний газопровід високого тиску 400 мм діаметром", - ідеться в повідомленні.



Це дозволило відновити живлення другого вводу на Лисичанськ.



Зауважимо, раніше в Лисичанську окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску.

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