У Лисичанську полагодили газопровід високого тиску, - Луганська ОВА
У Лисичанську на Луганщині фахівці відновили газопровід високого тиску, пошкоджений російським снарядом
Про це заявили в Луганській ОВА.
"У Лисичанську відновили газопровід високого тиску - один з великих районів міста знов з газом. Сьогодні, 1 квітня, фахівцями Лисичанського МРУЕГГ відновлений магістральний газопровід високого тиску 400 мм діаметром", - ідеться в повідомленні.
Це дозволило відновити живлення другого вводу на Лисичанськ.
- Зауважимо, раніше в Лисичанську окупанти снарядом пошкодили газопровід високого тиску.
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