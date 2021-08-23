На Луганщині на окуповані території на кульках запустили великий український прапор
У Луганській області запустили величезний синьо-жовтий стяг, який на кульках має пролетіти над загарбаним Донбасом
Про це повідомляє Telegram-канал "Останній блокпост".
У такий оригінальний спосіб українські військові привітали патріотів, які залишались під окупацією. Відео опублікували у соцмережах.
У телеграм-каналі "Останній Блокпост" висловили сподівання, що зовсім скоро український прапор замайорить над мирним Донецьком, Луганськом та Кримом. У День Прапора слід згадати тих, хто віддав найдорожче за стяг, та вірити у перемогу над російським агресором.
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