На Луганщині на окуповані території на кульках запустили великий український прапор

Про це повідомляє Telegram-канал "Останній блокпост".



У такий оригінальний спосіб українські військові привітали патріотів, які залишались під окупацією. Відео опублікували у соцмережах.



У телеграм-каналі "Останній Блокпост" висловили сподівання, що зовсім скоро український прапор замайорить над мирним Донецьком, Луганськом та Кримом. У День Прапора слід згадати тих, хто віддав найдорожче за стяг, та вірити у перемогу над російським агресором.

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