На Луганщині окупанти мобілізують навіть пенсіонерів-медиків, - керівник Сєверодонецької МВА
Медики здебільшого виїхали з окупованих територій, тож російські війська залучають до роботи глибоких пенсіонерів. Це впливає на якість надання допомоги
Про це розповів керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк в ефірі Еспресо.
Посадовець зазначив, що через брак фахівців окупанти вдаються до мобілізації пенсіонерів.
"Те, що було на початку окупації, коли "ура-патріоти" з Москви приїжджали і вахтовим методом намагалися працювати у Сєверодонецьку, надавати медичну допомогу - всі вони вже повтікали. Залишились лише місцеві", - розповів Стрюк.
За словами Олександра Стрюка, ситуація із мобілізацією є особливо гострою у сільській місцевості - там окупантам легше контролювати місцевих та залучати їх до різних робіт.
- Очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що найбільша активність бойових дій спостерігається у Кремінських лісах та у напрямку Білогорівки.
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