Про це розповів керівник Сєверодонецької міської військової адміністрації Олександр Стрюк в ефірі Еспресо.

Посадовець зазначив, що через брак фахівців окупанти вдаються до мобілізації пенсіонерів.

"Те, що було на початку окупації, коли "ура-патріоти" з Москви приїжджали і вахтовим методом намагалися працювати у Сєверодонецьку, надавати медичну допомогу - всі вони вже повтікали. Залишились лише місцеві", - розповів Стрюк.

За словами Олександра Стрюка, ситуація із мобілізацією є особливо гострою у сільській місцевості - там окупантам легше контролювати місцевих та залучати їх до різних робіт.