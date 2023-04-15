Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається складною. Інтенсивність бойових дій не зменшується. Найбільша активність - це Кремінські ліси, це Білогорівка. Росіяни мали певні успіхи у напрямку Білогорівки, вони наблизилися впритул до населеного пункту", - зазначив Власенко.

Очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації також додав, що на Луганщині збільшуються обстріли деокупованих населених пунктів.

"Інтенсивність артилерійських обстрілів не спадає, продовжуються авіаційні удари. На Луганщині лінія фронту без змін за виключенням напрямку Білогорівки", - зауважив Власенко.