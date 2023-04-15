На Луганщині росіяни впритул наблизилися до Білогорівки, - очільник Сєверодонецької РВА Власенко
Очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко повідомив, що найбільша активність бойових дій спостерігається у Кремінських лісах та у напрямку Білогорівки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація залишається складною. Інтенсивність бойових дій не зменшується. Найбільша активність - це Кремінські ліси, це Білогорівка. Росіяни мали певні успіхи у напрямку Білогорівки, вони наблизилися впритул до населеного пункту", - зазначив Власенко.
Очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації також додав, що на Луганщині збільшуються обстріли деокупованих населених пунктів.
"Інтенсивність артилерійських обстрілів не спадає, продовжуються авіаційні удари. На Луганщині лінія фронту без змін за виключенням напрямку Білогорівки", - зауважив Власенко.
- Упродовж доби 14 квітня російська армія завдала 6 авіаційних та 19 ракетних ударів по Україні, здійснила 20 обстрілів з РСЗВ, а захисники відбили близько 40 атак окупантів
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