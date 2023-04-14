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РФ завдала 6 авіаційних та 19 ракетних ударів, а ЗСУ відбили близько 40 ворожих атак, - Генштаб

14 квітня, 2023 п'ятниця
19:13
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Упродовж доби 14 квітня російська армія завдала 6 авіаційних та 19 ракетних ударів по Україні, здійснила 20 обстрілів з РСЗВ, а захисники відбили близько 40 атак окупантів

Про це Генштаб ЗСУ звітував на фейсбуці.

РФ завдала по Україні 6 авіаційних та 19 ракетних ударів

14 квітня росіяни завдали 6 авіаційних та 19 ракетних ударів, 13 з них - із ЗРК С-300 по мирних містах Слов’янськ та Краматорськ. Окрім того, ворог здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі застосовує тактику терору проти мирного населення", - наголосили в Генштабі.

Українські захисники відбили близько 40 ворожих атак, а також уразили пункт управління росіян

Зазначається, що попри втрати ворог не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Зокрема РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Упродовж доби на цих напрямках захисники відбили близько 40 атак противника, а українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Окупанти надалі використовують медзаклади у власних цілях

"Так, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні № 2 міста Горлівка, поранених російських військовослужбовців переводять до поліклініки Горлівського машинобудівного заводу. Наразі у цих цивільних медичних закладах працює близько 185 російських медиків. Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям", - зазначили в Генштабі.

Ситуація за напрямками: 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.

Протягом доби російські окупанти обстріляли населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де підрозділи сил оборони України відбили близько 15 атак. Водночас ворожих обстрілів зазнали Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них – Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

  • Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що різниця у втратах росіян та українців у боях за Бахмут може сягати 10 разів, спростовуючи фейки окупантів.
російська армія
Луганщина
Краматорськ
Сумщина
Херсонщина
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окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
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ракетний удар
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