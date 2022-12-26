На Луганщині окупанти розселяють населення по комунальних установах "ЛНР", - ОВА
У Луганській області населення вирішили "тимчасово" розселити по комунальних установах "ЛНР"
Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram.
"Населення вирішили "тимчасово" розселити по комунальних установах так званої "лнр". Так, на минулому тижні туди "на час зими" вирушили чергові 22 жителв. Ще одну групу людей вивезли у тому ж загадковому напрямку із Сєверодонецька", - йдеться в повідомленні.
В ОВА нагадали що, перетнути річку Сіверський Донець на окупованих цьогоріч територіях віднедавна можна лише в одному місці – між Лисичанськом та Сєверодонецьком. Всі інші понтонні переправи окупанти прибрали. Мости, звісно, ніхто відновлювати й не збирався.
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