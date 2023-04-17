На Луганщині окупанти складають списки власників російських паспортів, щоб передати дані до "військкоматів"
Так звані районні адміністрації загарбників на тимчасово окупованих територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих "військкоматів"
Про це повідомили в telegram-каналі Луганської ОВА.
Зазначається, що відповідний наказ розіслало міністерство оборони РФ, його необхідно виконати до 18 квітня.
"Списки вимагають в електронному форматі. Також потрібно зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати їх до місцевих "військкоматів", - йдеться у дописі.
Додається, що важко відшукати період, коли до Лисичанська можна заїхати без перевірки.
"У місто, як і раніше, пропускають лише при наявності реєстрації або документів, що засвідчують право власності на нерухомість. При ретельній перевірці - якщо наявні родичі у цьому населеному пункті", - додається у пості.
- Раніше стало відомо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях півдня України запустили так звані мобільні групи з паспортизації, які агітують населення брати паспорти РФ.
- 14 квітня повідомлялося, що українцям, які не отримали російський паспорт, фактично заборонили пересуватись окупованими територіями.
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