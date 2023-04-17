Про це повідомили в telegram-каналі Луганської ОВА.

Зазначається, що відповідний наказ розіслало міністерство оборони РФ, його необхідно виконати до 18 квітня.

"Списки вимагають в електронному форматі. Також потрібно зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати їх до місцевих "військкоматів", - йдеться у дописі.

Додається, що важко відшукати період, коли до Лисичанська можна заїхати без перевірки.

"У місто, як і раніше, пропускають лише при наявності реєстрації або документів, що засвідчують право власності на нерухомість. При ретельній перевірці - якщо наявні родичі у цьому населеному пункті", - додається у пості.