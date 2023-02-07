На Луганщині партизани знищили систему автоматизованого керування залізницею

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Устаткування знищено на ділянці залізничного сполучення Ровеньки - Антрацит в районі населеного пункту Ясеновський.

"Луганські партизани тримають в напрузі рашистів. Цього разу наші патріоти підпалили шафу керування залізницею. Знищено устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ)", - пише Гайдай.