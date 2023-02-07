На Луганщині партизани знищили систему автоматизованого керування залізницею
Українські партизани на Луганщині підпалили так звану шафу СЦБ - систему автоматизованого керування залізницею
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
Устаткування знищено на ділянці залізничного сполучення Ровеньки - Антрацит в районі населеного пункту Ясеновський.
"Луганські партизани тримають в напрузі рашистів. Цього разу наші патріоти підпалили шафу керування залізницею. Знищено устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ)", - пише Гайдай.
- У вівторок, 7 січня, в одному з районів тимчасово окупованого Маріуполя пролунало п'ять вибухів, після чого в небо піднялася велика кількість авіації.
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