У Маріуполі пролунали вибухи, у небо піднялася авіація, - радник мера Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що п'ять гучних вибухів пролунали в Приморському районі міста. За його словами, це сталося в районі порту. Саме туди окупанти нещодавно завезли техніку та системи ППО.

Також Андрющенко додав, що після вибухів у небі над Маріуполем з'явилася велика кількість авіації. Водночас проросійські чати "вичищаються зі швидкістю кулі". Також загарбники майже одразу повідомили про роботу ППО.

Подробиці вибуху наразі встановлюють.