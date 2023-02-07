У Маріуполі пролунали вибухи, у небо піднялася авіація, - радник мера Андрющенко
У вівторок, 7 січня, в одному з районів тимчасово окупованого Маріуполя пролунало п'ять вибухів, після чого в небо піднялася велика кількість авіації
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що п'ять гучних вибухів пролунали в Приморському районі міста. За його словами, це сталося в районі порту. Саме туди окупанти нещодавно завезли техніку та системи ППО.
Також Андрющенко додав, що після вибухів у небі над Маріуполем з'явилася велика кількість авіації. Водночас проросійські чати "вичищаються зі швидкістю кулі". Також загарбники майже одразу повідомили про роботу ППО.
Подробиці вибуху наразі встановлюють.
- 6 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни найближчим часом можуть повністю відключити інтернет на невизначений термін у тимчасово окупованому Маріуполі та планують запровадити глобальне стеження.
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