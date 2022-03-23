На Луганщині погодили гуманітарний коридор на 23 березня, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Режим тиші" триватиме з 9:00 23 березня.

Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:

Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15;

Привілля: центральна площа;

Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11;

Гірське: Будинок культури "Україна". Гагаріна 13а;

Нижнє: Паркова, 13.

Сергій Гайдай закликав громадян стежити за повідомленнями та висловив сподівання на відсутність обстрілів.

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