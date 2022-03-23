На Луганщині погодили гуманітарний коридор на 23 березня, - Гайдай
О 9:00 23 березня розпочалась евакуація мешканців Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірської громади, зокрема Нижнього
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Режим тиші" триватиме з 9:00 23 березня.
Місця збору для організованого виїзду до залізничних вокзалів:
- Лисичанськ: центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС; КВ. 40 років Перемоги, біля будинку 15;
- Привілля: центральна площа;
- Сєвєродонецьк: міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;
- Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11;
- Гірське: Будинок культури "Україна". Гагаріна 13а;
- Нижнє: Паркова, 13.
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