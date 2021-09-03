На Луганщині СБУ виявила схрон бойовиків з елементами саморобного вибухового пристрою для терактів
Служба безпеки України (СБУ) викрила черговий схрон бойовиків в Луганській області поблизу селища Біловодськ Старобільського району
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією СБУ, схованку обладнали члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Луганській області у 2014 році.
Під час підриву мосту у селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР".
"Набір засобів ураження, знайдених у схованці, призначався для виготовлення саморобного вибухового пристрою та вчинення диверсійного акту на мирній території України", - наголошують в СБУ.
Загалом правоохоронці вилучили зі схрону:
- 4 кг тротилу;
- 14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;
- 5 гранатометних пострілів ВОГ-25;
- 3 запали;
- 2 електродетонатори;
- майже 400 набоїв різного калібру.
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