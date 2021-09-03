На Луганщині СБУ виявила схрон бойовиків з елементами саморобного вибухового пристрою для терактів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За інформацією СБУ, схованку обладнали члени диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у Луганській області у 2014 році.



Під час підриву мосту у селі Євсуг у 2014 році двоє бойовиків загинули. Третій продовжує вести підривну діяльність проти України у складі так званої спецслужби бойовиків "МДБ ЛНР".



"Набір засобів ураження, знайдених у схованці, призначався для виготовлення саморобного вибухового пристрою та вчинення диверсійного акту на мирній території України", - наголошують в СБУ.



Загалом правоохоронці вилучили зі схрону:

4 кг тротилу;

14 гранат Ф-1 та РГД-5, у тому числі одну із бікфордовим шнуром;

5 гранатометних пострілів ВОГ-25;

3 запали;

2 електродетонатори;

майже 400 набоїв різного калібру.