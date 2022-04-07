На Луганщині українські військові під час атаки поранили трьох окупантів і захопили їхні позиції й озброєння, - Міноборони
На Луганщині ЗСУ атакували російські позиції, поранивши щонайменше трьох окупантів і захопивши їхні РПГ, гранатомети, стрілецьку зброю й документи
Про це повідомило Міноборони України.
"На Луганщині, воїни одного з підрозділів угруповання Об’єднаних сил успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю. Пошуково-ударні дії пройшли без втрат із нашого боку. У ворога - щонайменше троє поранених", - зауважили в міністерстві.
На захоплених позиціях українські військові знайшли кілька покинутих окупантами РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи.
ЗСУ протистояло до 20 російських піхотинців на передньому краї та 30-40 окупантів у резерві.
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