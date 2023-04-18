На Луганщині внаслідок авіанальоту російської армії загинули троє цивільних
У Луганській області внаслідок бомбардування російськими військами села Новоєгорівка Сватівського району загинули троє мирних жителів, одна цивільна дістала осколкові поранення
Про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив у telegram.
"Жінку 1977 року народження госпіталізували до Харкова. Учора ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди, виникла пожежа. На жаль, через щільний артобстріл, врятувати людей з-під палаючих завалів не було можливості", - зазначив він.
Також за його інформацією, останніми днями загарбники майже безперервно використовують тактичну авіацію для бомбардування визволених населених пунктів Сватівського району. Так, напередодні внаслідок авіанальоту загарбників у селі Невське був зруйнований черговий приватний будинок. Мешканці його вчасно евакуювалися.
Очільник ОВА закликав жителів Коломийчиської й Красноріченської громад виїжджати в безпечні регіони. Він запевнив, що вся необхідна допомога буде надана.
За даними обладміністрації, навіть захоплені дев’ять років тому території тижнями, а подекуди й місяцями залишаються без звичних благ цивілізації, як от подача холодної води на декілька годин на добу.
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Ще гірша ситуація склалася на територіях, захоплених російськими військами минулого року: працює лише те, що вийшло на швидку руку відремонтувати, не вкладаючи грошей і зусиль.
"Зокрема, в Лисичанську як не лагодили електропостачання, так поки що й не збираються цього робити – площа міста велика, вцілілих підстанцій не залишилося, капітальних вкладень потрібно забагато як для загарбників", – йдеться у дописі.
Тим часом у так званому міністерстві освіти й науки "ЛНР" заявляють про організацію прискореного навчання кадрів для будівельної галузі на базі Щастинського багатопрофільного коледжу.
- 18 квітня повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін нібито побував на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей.
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