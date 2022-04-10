На Луганщині за добу в 30 тис. абонентів відновили світло, - Гайдай

Про це повідомили в Луганській ОВА.



"Електрики "ЛЕО" та місцевих РЕМів за добу скоротили кількість знеструмлених споживачів на 30 тисяч. В цей час навіть у підвалі сидіти багатьом дуже страшно. А наші ремонтники знаходять можливість працювати і відновлювати комунікації. Енергетики заживили декілька населених пунктів, також триває відновлення водопостачальної мережі в Сєвєродонецьку. Там, де є доступ та хоч трохи вщухають російські обстріли, лагодимо!" - наголосив очільник ОВА Сергій Гайдай.



Струму немає у 35 населених пунктах: у 23 повністю та у 12 - частково. Без електроенергії залишаються 97 320 споживачів. У 34 населених пунктах (загалом 104 244 абоненти) немає газу: у 26 повністю та у 8 - частково. Води не мають мешканці Рубіжного, Попасної та частково Лисичанська.



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