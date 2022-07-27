На Луганщині ЗСУ зупинили ворожі штурми на 6 ділянках фронту, - Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Сергій Гайдай наголосив, що попри спроби російських загарбників прорвати українську оборону на різних ділянках фронту, українські військові завдають противнику втрат на всіх напрямках, де точаться активні бойові дії.

"Росіяни вкотре вдалися до ракетного терору, двічі обстрілявши населені пункти, - уточнив Сергій Гайдай. - Ще два рази вони здійснили артилерійські обстріли, а також долучали мінометників. Неодноразово були задіяні безпілотники. ЗСУ зупинили штурмові намір росіян на шістьох ділянках. Окупанти вимушені були відійти, зокрема, в районі Верхньокам’янського".

Також Сергій Гайдай розповів, що загарбники не спроможні навести лад в окупованих ними населених пунктах. Зокрема, Рубіжне було повністю захоплене понад 2,5 місяця тому. Центральна та північна частини – майже чотири місяці. А в місті - попри гучні заяви окупаційної влади швидко все налагодити - досі відсутні елементарні комунікації. Так, росіяни не можуть організувати навіть елементарний вивіз сміття, що накопичилося у дворах ще з весни. А тому в кожному кварталі це все перетворилося вже на стихійні звалища. Понівечені кілька місяців тому автівки теж не прибрані з доріг посеред міст. Оскільки схожі обіцянки окупантів організувати життя лунають і на вулицях Лисичанська та Сєвєродонецька, люди мають бачити невдалий приклад відновлення Рубіжного.

Правда, у Рубіжному вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання – вилучили рештки 10 жителів міста.

"Вони вбивали мирних жителів Луганщини, та за цей час навіть не змогли їх перепоховати, - каже Сергій Гайдай. - Сотні рубіжан залишаються похованими поблизу власних домівок. Тільки офіційно встановлених жертв російського вторгнення наразі понад 400 осіб. Це ті, хто загинув внаслідок обстрілів. А були ще ті, в яких від вибуху поблизу просто зупинялося серце, або через невщухаючі обстріли до людини не могла прорватися карета швидкої. Лише у Сєвєродонецьку облаштоване навесні поблизу Лісової Дачі кладовище нараховує близько 600 могил. Коли загострилася ситуація в Лисичанську, поховання там здійснювала Національна поліція – близько 200 загиблих та померлих. Майже усі вони були ідентифіковані і поховані за звичаями гідного прощання. А от окупаційна влада не в змозі зробити і цього".

24 липня російські війська намагалися з трьох сторін вийти на межу Луганської області. Невдало

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