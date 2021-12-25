Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство На Львівщині стався вибух газу в приватному будинку, постраждали п'ятеро людей

На Львівщині стався вибух газу в приватному будинку, постраждали п'ятеро людей

25 грудня, 2021 субота
14:14
Суспільство вибух в будинку на Львівщині

25 грудня у Червоноградському районі на Львівщині вибухнув газ у приватному житловому будинку

Про це повідомляють у Головному управління ДСНС України у Львівській області, передає "Еспресо.Захід". 

Рятувальники зазначають, що 25 грудня о 11:50 вони отримали виклик, що у селі Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух.

Внаслідок вибуху постраждали 5 осіб. На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги.

"В результаті вибуху будинок зруйновано повністю. Від ДСНС залучено 8 осіб та 2 од. техніки", – повідомили у ДСНС.  

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Львівська область
ДСНС
Червоноград
вибух газу
Еспресо.Захід
Червоноград новини
Читайте також:
23 грудня, 2021 четвер
Намагалися нелегально вивезти з України один з найдорожчих металів у світі: СБУ затримала зловмисників
женщина ВСУ
23 грудня, 2021 четвер
Політтехнолог про військовий облік для жінок: так само може холоднокровно нищити російських диверсантів
24 грудня, 2021 п'ятниця
"Створення "руського міра": СБУ відкрила справу про державну зраду нардепа Шевченка
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.55
    Продаж 30.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
25 грудня
15:34
потяг
Укрзалізниця запустила Буковельський експрес
15:17
Оновлено
Папа Римський, Різдво
Папа Римський відслужив Різдвяну месу та згадав про Україну
14:48
ООС ЗСУ
Український військовий 24 грудня отримав поранення не в зоні ООС, а за 18 км від лінії зіткнення, - штаб ООС
14:25
Телескоп "Джеймс Вебб"
NASA запускає у космос найбільший телескоп у історії за $10 млрд. НАЖИВО
14:03
Ганна Гопко
"Зеленський уже два роки показує шоу "посади Петю", – експертка із зовнішньої політики Ганна Гопко
13:57
шахтарі
На виплату зарплат шахтарям додатково виділили 92 млн грн
13:40
Інфографіка
гривня
НБУ після тривалих вихідних зміцнить курс гривні
13:15
Андрій Лунін
Лунін отримав пропозицію перейди з "Реалу" до англійського клубу
12:55
Орест Каракевич
"Зеленський має усвідомити, що його головний ворог не Порошенко, а Путін", – ветеран російської-української війни
12:46
вакцинація
У МОЗ розповіли, коли вакцинованим від COVID-19 доведеться робити повторні щеплення
12:20
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Джошуа відповів на пропозицію промоутера відмовитися від реваншу з Усиком
11:50
Буковель
Укрзалізниця попередила про затримку потягів до Карпат через сходження локомотиву
11:33
У мережі супермаркетів завершився 3-й сезон акції "АТБ АРЕНА"
11:13
Софія Федина
"Зараз усунуть Порошенка, а потім – усіх решту", – нардепка Софія Федина
10:56
Держдума РФ
У Держдумі РФ запропонували відзначати роковини розпаду СРСР
10:39
Дмитро Пєсков
У Кремлі відмовилися від дедлайнів в ультиматумі до США та НАТО
10:20
Олімпіада-2020, збірна України
Україна подасть заявку на проведення Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт
09:51
коронавірус
В Україні зафіксовано 5 276 нових випадків захворювання на коронавірус, 268 людей померло
09:29
Зеленський
Зеленський привітав українців з Різдвом
09:19
Російські військові
У Росії стверджують, що відвели частину військ від кордону з Україною
08:55
Сергій Ребров
Ребров розповів про пропозицію очолити збірну України
08:33
Різдво
В Україні християни західного обряду святкують Різдво
08:10
карантин
У Нідерландах через новий штам COVID-19 "Омікрон" оголосили локдаун
07:51
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" вирішив позбутися українського футболіста Ярмоленка
07:28
оос
Доба на фронті: російські окупанти поранили українського військового
07:16
Український ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2
Україна запустила власне виробництво "Байрактарів"
07:00
2022 рік
Як і в чому зустрічати 2022 рік - рік Чорного Водяного Тигра
2021, п'ятниця
24 грудня
22:52
Зустріч Володимира Зеленського з групою американських сенаторів і конгресменів
Зеленський провів зустріч із сенаторами та конгресменами США: обговорили вступ України до НАТО, безпекову ситуацію на Сході та "Північний потік-2"
22:42
КСУ
На 4 млн грн: НАЗК знайшло у судді КСУ Кривенка незадекларовану земельну ділянку в окупованому Криму
22:19
коронавірус
У Франції та Італії зафіксували рекордну кількість випадків зараження COVID-19
22:15
У СІЗО Луцька жінка скоїла самогубство
22:02
Чейл Соннен
Накачують хімією до нестями, - ексбоєць MMA розповів шокуючі подробиці, як у Росії поводяться з талановитими спортсменами
22:00
Арсеній Яценюк
"Можна запитати в Януковича": Яценюк попередив Зеленського про непоправні наслідки у випадку арешту Порошенка
21:51
Сергій Ребров
Був великий конфлікт: тренер Ребров поскаржився на босів з ОАЕ
21:46
Вірменія готова почати обговорення мирної угоди з Азербайджаном
21:34
Олег Синєгубов
Зеленський призначив голову Харківської ОДА
21:28
Варфоломій
Вселенський патріарх Варфоломій захворів на коронавірус
21:16
Ексклюзив
Намагаються призначити осіб зрозумілих і керованих, - адвокатка про зрив оголошення результатів конкурсу на очільника САП
21:11
росія корабель
Росія втричі збільшила чисельність кораблів у Чорноморському флоті після окупації Криму, - командувач ВМС
20:47
Тисяча Зеленського
"Тисяча Зеленського": ще три банки почали нараховувати гроші за вакцинацію, заявки подали 5 млн людей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV