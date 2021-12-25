На Львівщині стався вибух газу в приватному будинку, постраждали п'ятеро людей

Про це повідомляють у Головному управління ДСНС України у Львівській області, передає "Еспресо.Захід".

Рятувальники зазначають, що 25 грудня о 11:50 вони отримали виклик, що у селі Ниновичі Червоноградського району в одноповерховому дерев'яному приватному житловому будинку стався вибух.

Внаслідок вибуху постраждали 5 осіб. На місці проводиться огляд потерпілих працівниками швидкої медичної допомоги.

"В результаті вибуху будинок зруйновано повністю. Від ДСНС залучено 8 осіб та 2 од. техніки", – повідомили у ДСНС.

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