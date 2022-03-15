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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Мальорці арештували яхту російського олігарха, яку раніше затопив український моряк

На Мальорці арештували яхту російського олігарха, яку раніше затопив український моряк

15 березня, 2022 вiвторок
17:25
війна з Росією яхта "Lady Anastasia"

Іспанська влада у вівторок затримала яхту під назвою Lady Anastasia, що належить російському олігарху Олександру Міхеєву

Про це першим повідомило профільне видання Gaceta Nautica. Інформацію також підтвердило агентство Reuters з посиланням на джерела в поліції та Міністерстві транспорту, інформує Еспресо.TV

48-метрова яхта під прапором Сент-Вінсент і Гренадин перебуває в марині Порт Адріано на Майорці. Її було побудовано у 2001 на новозеландській верфі Sensation Yacht.

Видання Gaceta Nautica зазначає, що блокування корабля сталася через чотири дні після того, як США включили яхту Tango, також пришвартовану на Майорці, до "чорного списку" власності кремлівських колаборантів. Її господарем вважають російського мільярдера та близького до Путіна олігарха Віктору Вексельберга.

Загалом Іспанія проводить ідентифікацію всі яхти громадян Росії, які пришвартовані на її території з 28 лютого. У наказі Державного морського рятувального товариства, яке потрапило у розпорядження редакції, зазначено:

"Повідомте, будь ласка, кількість суден під російським прапором або що належать російським судновласникам, довжиною понад 24 метри, які знаходяться на ваших об’єктах".

Затримання яхти Lady Anastasia відбулося через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розказав про затримання іншого судна в Барселоні. Яхта Valerie вартістю $140 млн пов'язана з генеральним директором корпорації Ростех Сергієм Чемезовим. У його підлеглого Міхеєва судно скромніше, воно оцінюється у $7 млн.

Олександр Міхеєв – генеральний директор АТ "Рособоронекспорт", яке входить до державної корпорації Ростех.

  • Нагадаємо, у кінці лютого яхту Міхеєва намагалися затопити. український моряк, щойно дізнався про напад Росії на Україну, відкрив шлюзи на яхті та пустив її під воду. Повідомлялось, що судну було завдано значної шкоди, але іспанський суддя звільнив українця з-під варти, не пред'явивши звинувачень.

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Іспанія
арешт
яхта
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