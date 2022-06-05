На матчі у Кардіффі стадіон скандує: "ЗСУ!"
Стадіон у британському Кардіффі скандує "ЗСУ!" під час фінального матчу відбору Чемпіонату світу-2022 Україна-Уельс
Таке відео оприлюднив радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграм.
"ЗСУ!" – скандує стадіон у Кардіффі. Матч Україна - Уельс!" – написав Геращенко.
Нагадаємо, Еспресо.TV 5 червня веде текстову онлайн-трансляцію фінального матчу плей-офф чемпіонату світу з футболу між збірними Уельсу та України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе