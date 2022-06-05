Таке відео оприлюднив радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко у телеграм.

"ЗСУ!" – скандує стадіон у Кардіффі. Матч Україна - Уельс!" – написав Геращенко.

Нагадаємо, Еспресо.TV 5 червня веде текстову онлайн-трансляцію фінального матчу плей-офф чемпіонату світу з футболу між збірними Уельсу та України.