Про це повідомила окрема штурмова рота ДУК "Вовки Да Вінчі" в телеграмі.

"В Києві відбулося прощання з нашим братом, другом Яшкою, Романом Косенком. Вдячні кожному, хто прийшов проститися з Героєм, підтримати його рідних та побратимів. Вічна памʼять тобі, Яшка. Честь!" - ідеться в дописі.

У телеграмі Правого сектору зазначили, що церемонію прощання розпочали біля Стели на Майдані Незалежності. Поховали військового на Алеї Слави Лісового Кладовища.

У Правому секторі повідомили, що Роман Косенко загинув 9 березня від російського авіаудару, під час оборони Ізюма на Харківщині. Лише 11 вересня, після деокупації, тіло воїна змогли евакуювати з-під завалів зруйнованої будівлі.

"Ми ніколи не забудемо Яшку та завжди будемо пам‘ятати його чин. Ми обов‘язково завершимо його справу і здобудемо перемогу у цій війні!" - наголосили в Правому секторі.

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