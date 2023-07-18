На Мелітопольському напрямку пролунало 6 вибухів, - мер Федоров
У вівторок, 18 липня, у Мелітополі та у населеному пункті Михайлівка пролунало 6 вибухів
Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.
Один потужний вибух чули мешканці центральної частини міста. Своєю чергою мешканці смт Михайлівка чули ще п'ять вибухів.
"З'ясовуємо, що відбувається", - пише Федоров.
- Сили оборони на Мелітопольському напрямку за тиждень просунулися на південь та південний схід на 1700 м.
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