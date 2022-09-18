Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"На кордоні Донецької та Запорізької області в районі с. Стародубівка близько 23:00 зафіксовано пуск п’яти ракет. Попередньо ППО. Перша ознака, що маріупольській бавовні бути", - наголосив він.

5 вересня в Маріуполі пролунав гучний вибух. Рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.

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