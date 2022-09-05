Про це написав у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до Маріупольської бавовни. А значить сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя", – написав він.

Пізніше Андрющенко оновив повідомлення, додавши, що рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.

Наприкінці серпня розвідка повідомляла, що більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум" і озлоблені щодо загарбників та колаборантів.

А на День Незалежності у Маріупольському районі партизани підняли прапор України.