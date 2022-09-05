У Маріуполі пролунав гучний вибух, — Петро Андрющенко
Рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта
Про це написав у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Близько 17:50 гучний вибух, який чуло майже все місто. Наш спротив м’яко натякає на підготовку до Маріупольської бавовни. А значить сьогодні на нас чекають приємні новини з Маріуполя", – написав він.
Пізніше Андрющенко оновив повідомлення, додавши, що рух спротиву Маріуполя підтвердив ліквідацію мінімум одного окупанта.
- Наприкінці серпня розвідка повідомляла, що більшість маріупольців відмовляються йти на окупаційний "референдум" і озлоблені щодо загарбників та колаборантів.
- А на День Незалежності у Маріупольському районі партизани підняли прапор України.
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