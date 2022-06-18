На Миколаївщі за добу від російських обстрілів постраждали 22 людини
Населені пункти Баштанського та Миколаївського районів і обласний центр продовжують обстрілювати російські окупанти. Лише за останню добу поранено 22 людини
Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазеєва.
"Під обстрілами опинилися місто Миколаїв і громади Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади. Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 22 людини", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що усі постраждалі доставлені у лікарні та отримують необхідну допомогу.
"Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 284 громадяни, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 109 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - додала Замазеєва.
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Напередодні росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: пошкоджено об’єкт інфраструктури, є жертви, зокрема унаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще 20 осіб поранені
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