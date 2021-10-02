На Миколаївщині чоловік живцем спалив 84-річну тещу

Від отриманих опіків жінка померла, передає Еспресо.TV.



Правоохоронців викликала сусідка.



"На місце події прибули поліцейські, які затримали чоловіка, а рятувальники загасили пожежу та у будинку виявили тіло старенької. Поліцейські доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі за узгодженням із окружною прокуратурою затримали його у порядку ст. 208 КПК України", - повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.



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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та проводять розслідування.



Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.





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