На Миколаївщині чоловік живцем спалив 84-річну тещу
У суботу, 2 жовтня 2021 року, у Снігурівці Миколаївської області 64-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння після сімейної сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпалив
Від отриманих опіків жінка померла, передає Еспресо.TV.
Правоохоронців викликала сусідка.
"На місце події прибули поліцейські, які затримали чоловіка, а рятувальники загасили пожежу та у будинку виявили тіло старенької. Поліцейські доставили зловмисника до відділку поліції, де слідчі за узгодженням із окружною прокуратурою затримали його у порядку ст. 208 КПК України", - повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Читайте також: П'яний житель Маріуполя прийшов до колишньої і зарізав її нового чоловіка, а дитину узяв в заручники
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та проводять розслідування.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.61Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе