Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Знову дісталося Миколаєву та громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська та Шевченківська громади. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей", - наголосила вона.

Постраждалих ушпиталили, їм надають необхідну допомогу. Дітей серед поранених немає.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 293 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 69 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила Ганна Замазєєва.

26 червня на Миколаївщині українські військові знищили російський безпілотник для розвідки й наведення вогню.

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