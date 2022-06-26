На Миколаївщині окупанти поранили п'ятьох цивільних за добу
На Миколаївщині 25 червня росіяни обстріляли Миколаївський і Баштанський район, п'ятеро людей отримали поранення
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Знову дісталося Миколаєву та громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська та Шевченківська громади. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей", - наголосила вона.
Постраждалих ушпиталили, їм надають необхідну допомогу. Дітей серед поранених немає.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 293 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 69 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила Ганна Замазєєва.
- 26 червня на Миколаївщині українські військові знищили російський безпілотник для розвідки й наведення вогню.
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