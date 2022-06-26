Про це повідомило повітряне командування "Південь" у телеграмі.

"Вранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, яким ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині", - наголосили в ЗСУ.

У повітряному командуванні зазначили, що загрози ракетних ударів залишаються. Українців закликали дотримуватися правил безпеки та не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу.

25 червня бійці 79-ї десантно-штурмової бригади збили російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3".

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