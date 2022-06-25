Українські десантники знищили російський розвідувальний безпілотник
Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади збили російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3"
Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.
Росіяни намагалися розвідувати українські позиції за допомогою комплексу ближньої дії повітряної розвідки та спостереження "Елерон-3".
"Але на заваді цьому стали десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які назавжди приземлили ворожу "пташку" за допомогою зосередженого вогню зі стрілецької зброї", - наголосили в ЗСУ.
- З 24 лютого до 25 червня окупанти втратили 626 безпілотників.
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