Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі.

Росіяни намагалися розвідувати українські позиції за допомогою комплексу ближньої дії повітряної розвідки та спостереження "Елерон-3".

"Але на заваді цьому стали десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які назавжди приземлили ворожу "пташку" за допомогою зосередженого вогню зі стрілецької зброї", - наголосили в ЗСУ.

З 24 лютого до 25 червня окупанти втратили 626 безпілотників.

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