На Миколаївщині перекрито частину автошляхів
Унаслідок несприятливих погодніх умов у Миколаївській області заборонили рух деякими автомобільними дорогами
Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.
Станом на десяту вечора в Миколаївській області заборонили рух автотранспорту наступними автомобільними дорогами державного значення:
- М-13 закрито рух по всій протяжності в межах Миколаївської області від с. Краснівка до с. Рябоконеве;
- Н-24 закрито рух від м. Вознесенськ до межі з Кіровоградською областю у напрямку м. Києва;
- Р-75 закрито рух від смт Криве Озеро до м. Первомайська та від м. Первомайська до смт Доманівка і смт Олександрівка;
- Т-15-06 закрито рух від смт Доманівка до смт Врадіївка та с. Берізки;
- Т-15-04 закрито рух від м. Первомайська до с. Лиса Гора;
- М-14 закрито рух від м. Миколаєва до м. Одеса;
- Т-15-06 закрито рух від м. Миколаєва до смт Доманівка;
- Т-15-07 закрито рух м. Миколаєва до м. Очаків;
- Т-15-13 закрито рух від Одеської траси (М-14) до м. Очаків;
- Т-15-15 закрито рух від Одеської траси (М-14) до с. Рибаківка.
Фото: Віталій Кім
Також станом на 22:00 у Первомайському та Вознесенському районах вивільнили 28 автівок, з них автобус та дві карети швидкої допомоги. У звільнених транспортах перебували 104 людини, з них 2 дитини.
- Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
- Також через негоду Молдова призупинила пропуск транспортних засобів на свою територію у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
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