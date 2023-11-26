На Миколаївщині перекрито частину автошляхів

Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Станом на десяту вечора в Миколаївській області заборонили рух автотранспорту наступними автомобільними дорогами державного значення:

М-13 закрито рух по всій протяжності в межах Миколаївської області від с. Краснівка до с. Рябоконеве;

Н-24 закрито рух від м. Вознесенськ до межі з Кіровоградською областю у напрямку м. Києва;

Р-75 закрито рух від смт Криве Озеро до м. Первомайська та від м. Первомайська до смт Доманівка і смт Олександрівка;

Т-15-06 закрито рух від смт Доманівка до смт Врадіївка та с. Берізки;

Т-15-04 закрито рух від м. Первомайська до с. Лиса Гора;

М-14 закрито рух від м. Миколаєва до м. Одеса;

Т-15-06 закрито рух від м. Миколаєва до смт Доманівка;

Т-15-07 закрито рух м. Миколаєва до м. Очаків;

Т-15-13 закрито рух від Одеської траси (М-14) до м. Очаків;

Т-15-15 закрито рух від Одеської траси (М-14) до с. Рибаківка.

Фото: Віталій Кім

Також станом на 22:00 у Первомайському та Вознесенському районах вивільнили 28 автівок, з них автобус та дві карети швидкої допомоги. У звільнених транспортах перебували 104 людини, з них 2 дитини.