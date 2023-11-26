Через несприятливі погодні умови Молдова закрила два пункти пропуску з Україною
Унаслідок погіршення погодніх умов Молдова призупинила пропуск транспортних засобів на свою територію у двох пунктах пропуску на кордоні з Україною
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Увага, зміна ситуації у пунктах пропуску на Одещині через негоду. У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через це Молдова прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску "Маяки - Паланка - Удобне", "Старокозаче - Тудора".
- Нагадаємо, у неділю, 26 листопада, Одесу та область засипало снігом, на дорогах утворилася ожеледиця. Через погіршення погоди на трьох трасах регіону перекрили рух для транспорту. Негода спричинила низку аварій, внаслідок яких є перші постраждалі, а школи перевели на дистанційне навчання.
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