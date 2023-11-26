Через несприятливі погодні умови Молдова закрила два пункти пропуску з Україною

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Увага, зміна ситуації у пунктах пропуску на Одещині через негоду. У зв’язку з погодними умовами в населеному пункті Каушани (Республіка Молдова) завантажена траса", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через це Молдова прийняла рішення про припинення пропуску транспортних засобів на свою територію в пунктах пропуску "Маяки - Паланка - Удобне", "Старокозаче - Тудора".