Про це повідомила очільниця Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей", - наголосила вона.

Усіх постраждалих доставили до медичних закладів і надають їм необхідну допомогу. Дітей серед поранених немає.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 294 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 103 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила Ганна Замазєєва.

6 - 7 липня на Миколаївщині окупанти обстріляли будинки, магазин, фермерське господарство, городи й поля та спричинили пожежі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb