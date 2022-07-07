На Миколаївщині росіяни поранили 18 цивільних за добу
На Миколаївщині 6 липня росіяни обстріляли Баштанський і Миколаївський райони та поранили 18 мирних мешканців
Про це повідомила очільниця Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Галіцинівській громадах. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 18 людей", - наголосила вона.
Усіх постраждалих доставили до медичних закладів і надають їм необхідну допомогу. Дітей серед поранених немає.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 294 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 103 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила Ганна Замазєєва.
- 6 - 7 липня на Миколаївщині окупанти обстріляли будинки, магазин, фермерське господарство, городи й поля та спричинили пожежі.
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