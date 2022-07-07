Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

У Миколаєві ввечері 6 липня внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави в Корабельному районі.

Близько 8:00 6 липня окупанти обстріляли Широківську громаду, переважно поза межами населених пунктів. Унаслідок цього горіли поля. Люди не постраждали. Тривають обстріли сіл по лінії фронту в Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.

"Вчора, 6 липня, зафіксовані обстріли в Первомайській громаді. Внаслідок чого в с. Новомиколаївка відбулося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки. В с. Білозірка орієнтовно об 11:00 пошкоджено магазин. В смт Первомайське о 15:40 пошкоджено приватні сектори та виникли загоряння полів з урожаєм", - зазначив Віталій Кім.

Крім того, близько 11:00 6 липня окупанти обстріляли касетними боєприпасами Лимани Галицинівської громади, спричинивши загорання сухостою в городах місцевих жителів. Люди не постраждали.

У Шевченковому ввечері 6 липня після російських обстрілів горіли поле з ячменем і суха трава.

З 5:19 7 липня загарбники відкривали вогонь по Острівському старостинському округу Куцурубської громади. Вони зруйнували фермерське господарство. Серед людей ніхто не постраждав.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч були відносно спокійними.

6 липня Українські захисники завдали удару по місцю зосередження та складах противника на Миколаївщині і Херсонщині.

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