На Миколаївщині росіяни за добу обстріляли будинки, ферму та поля з врожаєм, є руйнування
На Миколаївщині 6-7 липня окупанти обстріляли будинки, магазин, фермерське господарство, городи й поля та спричинили пожежі
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
У Миколаєві ввечері 6 липня внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави в Корабельному районі.
Близько 8:00 6 липня окупанти обстріляли Широківську громаду, переважно поза межами населених пунктів. Унаслідок цього горіли поля. Люди не постраждали. Тривають обстріли сіл по лінії фронту в Березнегуватській громаді. Інформацію щодо потерпілих і пошкоджень уточнюють.
"Вчора, 6 липня, зафіксовані обстріли в Первомайській громаді. Внаслідок чого в с. Новомиколаївка відбулося займання сухостою та зернових полів, пошкоджено житлові будинки. В с. Білозірка орієнтовно об 11:00 пошкоджено магазин. В смт Первомайське о 15:40 пошкоджено приватні сектори та виникли загоряння полів з урожаєм", - зазначив Віталій Кім.
Крім того, близько 11:00 6 липня окупанти обстріляли касетними боєприпасами Лимани Галицинівської громади, спричинивши загорання сухостою в городах місцевих жителів. Люди не постраждали.
У Шевченковому ввечері 6 липня після російських обстрілів горіли поле з ячменем і суха трава.
З 5:19 7 липня загарбники відкривали вогонь по Острівському старостинському округу Куцурубської громади. Вони зруйнували фермерське господарство. Серед людей ніхто не постраждав.
У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч були відносно спокійними.
- 6 липня Українські захисники завдали удару по місцю зосередження та складах противника на Миколаївщині і Херсонщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.02
Купівля 35.02Продаж 35.59
-
EUR
Купівля 35.58Продаж 36.61
- Актуальне
- Важливе