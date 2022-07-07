ОК "Південь": ЗСУ атакували опорні пункти окупантів та відбили наступ на Херсонщині
Українські захисники завдали удару по місці зосередження та складах противника на Миколаївщині і Херсонщині. Також змусили відступити диверсійно-розвідувальну групу і відбили штурм
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи атакували опорний пункт, місця зосередження та склади противника, як на Миколаївщині, так і на Херсонщині. В районі Добрянки диверсійно-розвідувальна група до 10 осіб здійснила спробу проходу в тил наших підрозділів. Втративши 5 рашистів і з 1 пораненим, відійшла назад. Противник здійснив спробу штурмових дій в напрямку Миролюбівки, поблизу тієї самої Добрянки. Успіху не мав, відступив", - йдеться у повідомленні.
На півдні ЗСУ знищили 38 росіян, один танк Т-62, два мінометні комплекси 120-го калібру "Сані", дві одиниці броньованої та чотири - автомобільної техніки. Також ліквідовували три склади боєприпасів на Миколаївщині та один склад пально-мастильних матеріалів в Херсоні.
- 4 липня аналітик Defense Express Сергій Згурець сказав, що звільнення території Херсонщини по правому березі Дніпра цілком реальне завдання для ЗСУ в найближчий час.
- 6 липня Президент Володимир Зеленський відзначив, що ЗСУ просуваються на Херсонському та Запорізькому напрямках.
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