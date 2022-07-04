Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На Півдні України спостерігається певний баланс сил між військовими підрозділами України та Росії. На цій лінії фронту є багато ділянок, де дуже важко вести наступальні дії. Оскільки це відкрита місцевість. Зараз ворог намагається відбити населені пункти, які Збройні сили України вже звільнили", - розповів Згурець.

Згурець додав, що Збройні сили України досить активно використовують на Півдні України штурмову та винищувальну авіацію для нанесення ударів по складах боєприпасів та скупченням ворога.

"ЗСУ досить активно використовують авіацію для ударів по окупантах на Півдні України. Тому, на мою думку, теоретично звільнення території Херсонщини по правому березі Дніпра цілком реальне завдання для ЗСУ. Однак все буде залежати від того, як Генштаб буде оцінювати масштаби та якість своїх резервів. Генштаб може використати резерви для стабілізації лінії фронту на Сході України або для звільнення Херсонщини", - додав Згурець.

29 червня у районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей Україна завдала 5 авіаударів по окупантах

4 липня російські війська доставили з окупованого Криму на Херсонщину 17 вагонів з боєприпасами

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