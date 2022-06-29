Українська авіація завдала 5 ударів по окупантах на Півдні
У районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей Україна завдала 5 авіаударів по окупантах
Оперативну інформацію повідомляє ОК "Південь".
Ситуація на Миколаївщині
Ворожий безпілотник-розвідник "Орлан-10" нашим підрозділом традиційно "звільнений від виконання завдань за призначенням".
Ситуація на Херсонщині
Парою ударних гелікоптерів Ка-52 противника було атаковано околиці Олександрівки. Втрат немає.
Українська авіація
Наш авіаційний потенціал застосовано 5 разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Наші штурмовики та гелікоптери завдали удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу “Стріла-10”.
Втрати Росії
Також, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань знищено 22 рашистів, реактивну систему залпового вогню "Ураган", 3 одиниці броньованої та 5 – іншої автомобільної техніки і 2 склади боєприпасів.
Ситуація на Одещині
Протягом доби ворог атакував Одещину ракетами, з яких одну було знищено, решта - випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону. Обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.
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