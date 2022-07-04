Окупанти перемістили 17 вагонів з боєприпасами на залізничну станцію "Каланчак" на Херсонщині
Російські війська доставили з окупованого Криму на Херсонщину 17 вагонів з боєприпасами
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.
- Станом на ранок 4 липня війська РФ закріплюються в Лисичанську та Білогорівці, намагаються встановити контроль над Богородичним, Мазанівкою та Долиною, а також форсували річку Сіверський Донець.
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