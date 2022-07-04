English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти перемістили 17 вагонів з боєприпасами на залізничну станцію "Каланчак" на Херсонщині

Окупанти перемістили 17 вагонів з боєприпасами на залізничну станцію "Каланчак" на Херсонщині

4 липня, 2022 понедiлок
08:17
війна з Росією боєприпаси

Російські війська доставили з окупованого Криму на Херсонщину 17 вагонів з боєприпасами

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

У рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами.

  • Станом на ранок 4 липня війська РФ закріплюються в Лисичанську та Білогорівці, намагаються встановити контроль над Богородичним, Мазанівкою та Долиною, а також форсували річку Сіверський Донець.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Крим
Херсон
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
Кирило Тимошенко
3 липня, 2022 неділя
В Офісі президента пригрозили меру Чернігова
Територіальна оборона
3 липня, 2022 неділя
Нестача підготовки, засобів зв'язку та прикриття від артилерії. The New York Times з'ясувала, чому на фронті так багато втрат серед Тероборони
Окупанти ймовірно покинули Зміїний, на острові пожежа
3 липня, 2022 неділя
Ворожі бомбардувальники завдали два удари по Зміїному
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.48
    Купівля 34.48
    Продаж 35.2
  • EUR
    Купівля 35.76
    Продаж 36.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
4 липня
08:31
Кирило Буданов
Очільник розвідки Буданов розповів, коли чекати на перший перелам у війні з Росією
07:38
окупанти танк
Росіяни намагаються встановити контроль над Богородичним і Долиною, а також форсували Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ
07:03
На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі
На півночі Італії зійшла лавина, є загиблі й постраждалі
06:38
окупанти
ISW: За захоплення Лисичанська відповідали два військових командира РФ: що це значить для Путіна
06:08
корабель рф
Росія посилила корабельне угруповання у Чорному морі підводним човном
05:50
Знищена техніка окупантів
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів на Миколаївщині та ліквідували майже 50 окупантів, - ОК "Південь"
02:11
На фото українські біженці у Франції
Франція прихистила понад 100 тис. українських біженців
01:35
На фото працівники, які прибули на місце події
"Є кілька загиблих": у Копенгагені сталася стрілянина
01:07
Урядовий літак Росії
Російські дипломати залишили Болгарію після погроз Москви розірвати відносини
00:26
На фото наслідки обстрілів на Сумщині
Впродовж дня росіяни випустили по Сумщині понад 230 мін та снарядів
00:02
На фото наслідки обстрілів на Донеччині
За день на Донеччині загинуло щонайменше 7 людей
2022, неділя
3 липня
23:41
На фото людина, що працює за комп'ютером
Twitter та YouTube британської армії зламали хакери
23:38
Дмитро Ярош
"Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка
23:21
Аналітика
Сергій Згурець
Наступні рубежі ЗСУ після Лисичанська складні для пробиття армією РФ. Колонка Сергія Згурця
23:10
На фото Володимир Зеленський
"Ми повернемося завдяки тактиці та нарощуванню зброї": Зеленський про відхід ЗСУ з Лисичанська
22:44
Оновлено
На фото наслідки російських обстрілів у Краматорську
Росія знову завдала ракетних ударів по Краматорську
22:15
На фото Володимир Зеленський
"Небезпечний сигнал для білоруського народу": Зеленський прокоментував заяву Лукашенка
21:56
У Москві горить хмарочос
21:49
Патріарх Кирило
"Ми не можемо змінити самих себе": очільник РПЦ Кирило виступив у Калінінграді
21:36
Акція в Німеччині
Німеччина допомогла облаштуватись біженцям з України краще, ніж із Сирії у 2015-му, - міністр
21:17
На фото Запорізька атомна електростанція
Помер закатований окупантами водолаз Запорізької АЕС
20:52
На фото випускники школи №2 у Новгород-Сіверському
Міністр освіти Шкарлет пояснив, як навчатимуться там, де на всіх немає місця в укритті
20:43
Михайло Подоляк
Радник голови ОП перерахував умови для перемовин України з Росією
20:14
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Сьогодні НАТО, як і Україна, не готове самостійно протистояти Росії, – дипломат Безсмертний
19:59
Австралія
Австралія долучиться до міжнародного суду і накладе додаткові санкції на Росію
19:57
дрон
ЗСУ збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник
19:55
Ексклюзив
Маріуполь
Зруйновані будівлі в Маріуполі вивозять на смітники, щоб приховати кількість жертв, - головлікар одного із медзакладів
19:50
Мелітополь
Між окупованими Мелітополем і Токмаком підірвано стратегічну для росіян залізницю
19:38
Прорив під Лисичанськом
Є ризик повної окупації Луганщини, - Зеленський
19:38
Ексклюзив
гаубиця М777
Схід отримав сучасну зброю, яка зупиняє наступ ворога на Краматорськ та Слов'янськ, - депутат Дружківської міськради Довбня
19:28
Австралія
Прем'єр Австралії розповів про пакет посиленої допомоги Україні розміром 100 мільйонів доларів
19:23
Генштаб ЗСУ підтвердив відступ з Лисичанська
19:15
Ексклюзив
ЄС Україна
Альтернативи вступу України в ЄС немає: неможливе повторення помилок 2014 року, - радник премʼєра Словаччини Дулеба
19:04
знищена російська техніка
Спецназ СБУ показав, як б'є ворога з повітря
19:01
підбита російська техніка
Росія на Лисичанському напрямку гатить зі ствольної артилерії й узяла під контроль Золотарівку, - Генштаб
18:50
Ексклюзив
Рада Безпеки ООН
ООН та ОБСЄ - дві майбутні жертви війни в Україні, - нардеп Немиря
18:39
Вчені наближаються до повної карти дна світового океану
18:38
США в Росії
Посольство США у Москві прибрало з сайту адресу після того, як площу перейменували на честь фейкової "ДНР"
18:29
Ексклюзив
Україна ЄС НАТО
Війна РФ проти України триває понад 4 місяці, але втоми немає – уряди країн НАТО і ЄС працюють на повну, - радник премʼєра Словаччини Дулеба
18:25
Ексклюзив
білорусь солдати лукашенко
Відправити білоруську армію в Україну - це самогубство для Лукашенка, - журналіст Сєраковський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV