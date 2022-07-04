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Росіяни намагаються встановити контроль над Богородичним і Долиною, а також форсували Сіверський Донець, - Генштаб ЗСУ

4 липня, 2022 понедiлок
07:38
війна з Росією окупанти танк

Війська РФ закріплюються в Лисичанську та Білогорівці, намагаються встановити контроль над Богородичним, Мазанівкою та Долиною, а також форсували річку Сіверський Донець

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук

Слов’янський напрямок

Підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії.

Донецький напрямок

Основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут.

На Краматорському напрямку, після проведення артилерійської підготовки ворог форсував річку Сіверський Донець, закріплюється в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка.

На Бахмутському напрямку противник активізував обстріли позицій українських військ з ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС.

За підтримки артилерії ворог веде наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, успіху не має.

Авдіївський та Курахівський напрямки

Окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар’їнка. Штурмова авіація ворога завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар’їнки.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Південнобузький і Таврійський напрямок

Основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Ворог удосконалює інженерне обладнання позицій в районі Нововоскресенського.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

Без суттєвих змін. На останньому, з території Курської області, агресор застосовував артилерію та вертольоти армійської авіації для ураження позицій Сил оборони у районах населених пунктів Василівське, Білопілля, Бачівськ і Вовківка Сумської області.

Харківський напрямок

Угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій.

З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Як зазначають у Генштабі, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три ворожі носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Проте українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів.

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Сіверський Донець
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