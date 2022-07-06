ЗСУ просуваються на кількох напрямках, зокрема на Херсонщині та Запоріжжі, - Зеленський

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на звернення Зеленський.

"Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема й на півдні – на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю – уся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати", - сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав говорити з людьми, які залишились на окупованих територіях.

"Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсоном, Генічеськом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами й селами, – поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них памʼятаємо і за них ми боремося. Боремось за весь наш південь, за весь український Донбас – там зараз найбільш жорстоке протистояння, біля Слов’янська й Бахмута. Боремося за Харківщину. Хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі – довгий, а перевага їхньої артилерії – вічна", - йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.



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