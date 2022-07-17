Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.

У ніч на 17 липня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Також вони обстріляли Баштанський і Миколаївський райони. "Прильоти" були в Шевченківській, Галіцинівській, Широківській, Інгульській, Володимирівській і Березнегуватській громадах. Унаслідок цього загинули й отримали поранення люди.

"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 37 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила Ганна Замазєєва.

Поранені ушпиталені й отримують необхідну допомогу.

"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 334 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 44 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.

16 липня на Миколаївщині внаслідок російських обстрілів загинули чотири людини, пошкоджено будинки, горіли поля.

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