На Миколаївщині росіяни за добу поранили 37 цивільних
Росіяни 16 - 17 липня обстріляли Миколаїв, Баштанський і Миколаївський райони та поранили 37 мирних мешканців
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
У ніч на 17 липня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Також вони обстріляли Баштанський і Миколаївський райони. "Прильоти" були в Шевченківській, Галіцинівській, Широківській, Інгульській, Володимирівській і Березнегуватській громадах. Унаслідок цього загинули й отримали поранення люди.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 37 людей. Дітей серед постраждалих немає", - наголосила Ганна Замазєєва.
Поранені ушпиталені й отримують необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходиться 334 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 44 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.
- 16 липня на Миколаївщині внаслідок російських обстрілів загинули чотири людини, пошкоджено будинки, горіли поля.
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