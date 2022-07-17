Про це інформує в телеграмі начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вчора, 16 липня, орієнтовно об 11:00 зафіксовано обстріли сіл Шевченкове, Зоря, Новоруське Шевченківської громади. У с. Шевченкове внаслідок обстрілів три людини загинули та три зазнали поранень. Також в населених пунктах є влучання в житлові будинки, в результаті чого виникли пожежі та руйнування", - написав Кім.

Також, опівдні рашисти обстрілюваляти с. Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено будинки та господарські будівлі.

Одна жінка загинула внаслідок обстрілів у Широківській громаді. Також зруйнований житловий будинок, пошкоджені сільськогосподарські будівлі.

В Інгульській громаді горіли поля.

"У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - додав начальник МОВА.

Цієї ночі в Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу окупантів горять два промислові підприємства.

15 липня на Миколаївщині росіяни поранили 17 людей, обстріляли 12 будинків, критичну інфраструктуру та поля.