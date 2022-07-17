На Миколаївщині внаслідок російських обстрілів загинули чотири людини, горіли поля
У Широківській громаді внаслідок обстрілів окупантів загинула жінка, ще троє у Шевченківській громаді Миколаївської області
Про це інформує в телеграмі начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Вчора, 16 липня, орієнтовно об 11:00 зафіксовано обстріли сіл Шевченкове, Зоря, Новоруське Шевченківської громади. У с. Шевченкове внаслідок обстрілів три людини загинули та три зазнали поранень. Також в населених пунктах є влучання в житлові будинки, в результаті чого виникли пожежі та руйнування", - написав Кім.
Також, опівдні рашисти обстрілюваляти с. Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено будинки та господарські будівлі.
Одна жінка загинула внаслідок обстрілів у Широківській громаді. Також зруйнований житловий будинок, пошкоджені сільськогосподарські будівлі.
В Інгульській громаді горіли поля.
"У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - додав начальник МОВА.
- Цієї ночі в Миколаєві внаслідок ракетного обстрілу окупантів горять два промислові підприємства.
- 15 липня на Миколаївщині росіяни поранили 17 людей, обстріляли 12 будинків, критичну інфраструктуру та поля.
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