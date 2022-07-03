Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Удень 2 липня росіяни обстріляли Інгульську громаду, влучивши в межах Новоолександрівки та поза нею. Унаслідок цього загорілася трава на відкритій території. Люди не постраждали.

Також окупанти гатили по Лепетисі Березнегуватської громади, спричинивши загорання сухої трави. Тривають обстріли по лінії фронту громади. Інформацію щодо постраждалих і пошкоджень уточнюють.

"Вчора, 2 липня, було обстріляно Шевченківську громаду. В селищі Луч внаслідок ворожих обстрілів загинула одна людина. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі та житлові будинки", - зауважив Віталій Кім.

Російські обстріли Засілля 2 липня зруйнували житловий будинок і господарське підсобне приміщення. У Старій Богданівці Радсадівської громади окупанти спричинили загоряння сухої трави. Також вони обстріляли Галицинівку Галицинівської громади. Наслідки уточнюють.

"Протягом 2 липня фіксувалися обстріли Первомайської громади. Внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру та пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. Також виникла пожежа спортивної бази місцевого будинку культури, шкільної їдальні та господарчої споруди на території приватного домоволодіння", - наголосив голова ОВА.

Уранці 3 липня російські обстріли смт Первомайського призвели до пожеж у житловому будинку та гаражах.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

2 липня на Миколаївщині ЗСУ знищили російські зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", дві бойові машини піхоти та десяток окупантів.

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