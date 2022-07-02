ЗСУ знищили на Миколаївщині російський ЗРК "ТорМ1", бойові машини піхоти та десяток окупантів
Українська авіація завдала удар по російському опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині, знищивши один зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", дві бойові машини піхоти та десяток окупантів
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Повідомляється, що зранку по Миколаєву було завдано 10 ударів ракетами "Онікс", випущеними з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині. Проте вдень українська авіація завдала удар по російському опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині, знищивши зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", дві бойові машини піхоти та десяток окупантів.
На півдні не ведуться активні дії, проте окупанти продовжують завдавати ракетні удари та артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення та в українському тилу. Було атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється.
Вночі важкою артилерією було завдано удару по околицях Великої Костромки - обійшлося без жертв.
Командування зазначає, що через те, що у Чорному морі Росія утримує 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі, загроза ракетного удару залишається актуальною.
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