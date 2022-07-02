ЗСУ знищили на Миколаївщині російський ЗРК "ТорМ1", бойові машини піхоти та десяток окупантів

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Повідомляється, що зранку по Миколаєву було завдано 10 ударів ракетами "Онікс", випущеними з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині. Проте вдень українська авіація завдала удар по російському опорному пункту в районі Благодатного на Миколаївщині, знищивши зенітно-ракетний комплекс "ТорМ1", дві бойові машини піхоти та десяток окупантів.

На півдні не ведуться активні дії, проте окупанти продовжують завдавати ракетні удари та артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення та в українському тилу. Було атаковано об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста, зафіксовано влучання у сільськогосподарські угіддя у передмісті. Інформація про масштаби пошкоджень та наявність постраждалих уточнюється.

Вночі важкою артилерією було завдано удару по околицях Великої Костромки - обійшлося без жертв.

Командування зазначає, що через те, що у Чорному морі Росія утримує 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі, загроза ракетного удару залишається актуальною.

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