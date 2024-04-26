Британський есмінець уперше з 1991 року збив ракету хуситів
Есмінець Великої Британії HMS Diamond вперше з 1991 року збив ракету єменських хуситів, яка була націлена на судноплавство в Аденській затоці
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що HMS Diamond чергує в Аденській затоці й захищає торгові судна від нападів Єменських хуситів.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс подякував екіпажу за допомогу в "порятунку безневинних життів" та захисті суден: "Сполучене Королівство продовжує перебувати в авангарді міжнародної відповіді на небезпечні напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків".
За його словами, це був перший випадок, коли військовий корабель Королівського флоту перехопив ракету в бою з часів війни в Перській затоці в 1991 році.
- Американські бійці знищили над Аденською затокою протикорабельну балістичну ракету єменських хуситів, яка була спрямована на судно MV Yorktown під прапором США.
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