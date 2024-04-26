Британський есмінець уперше з 1991 року збив ракету хуситів

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що HMS Diamond чергує в Аденській затоці й захищає торгові судна від нападів Єменських хуситів.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс подякував екіпажу за допомогу в "порятунку безневинних життів" та захисті суден: "Сполучене Королівство продовжує перебувати в авангарді міжнародної відповіді на небезпечні напади підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна, які забрали життя міжнародних моряків".

За його словами, це був перший випадок, коли військовий корабель Королівського флоту перехопив ракету в бою з часів війни в Перській затоці в 1991 році.