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Головна Війна з Росією Associated Press: Україна тимчасово не використовуватиме танки Abrams на фронті. Причина

Associated Press: Україна тимчасово не використовуватиме танки Abrams на фронті. Причина

26 квітня, 2024 п'ятниця
06:22
Війна з Росією танк Abrams M-1

Україна змінює тактику й переміщує танки Abrams M1A1 з фронту через російські безпілотники, які становлять загрозу для танків

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

Україна мала 31 танк Abrams, які надали США. Ці танки, вартістю близько $10 млн кожен, були життєво важливими для прориву російської оборони.

Але з того часу поле бою суттєво змінилося, зокрема завдяки повсюдному використанню російських розвідувальних безпілотників і безпілотників-мисливців-вбивць. Зазначається, що ця зброя ускладнила Україні захист танків.

П'ять із 31 танка вже втрачено під російськими атаками..

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Наразі танки перемістили з лінії фронту, і США працюватимуть з українцями, щоб змінити тактику, сказав віцеголова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді та третій представник оборони, який підтвердив переміщення на умовах анонімності.

"Якщо ви думаєте про те, як розвивалася боротьба, масова броня в середовищі, де всюдисущі безпілотні літальні системи, може опинитися під загрозою", — сказав Грейді.

За його словами, США працюватимуть з українськими та іншими партнерами на місцях, щоб допомогти їм продумати, як вони можуть це використати танки в такому зміненому середовищі, коли ворог одразу помічає їх.

  • 17 жовтня в Україну надійшли усі 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва, які обіцяв передати президент США Джо Байден.
Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
безпілотник
США
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
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