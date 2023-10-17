США передали Україні 31 обіцяний танк Abrams

Про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл, пише Голос Америки.

За його словами, всі українці, які тренувалися на танках з американськими силами в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків.

О'Доннелл також зауважив, що для того, аби Abrams потрапили безпосередньо на поле бою, необхідно певний час. Адже українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти російських військ.

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"Ми виконали угоду. З цього моменту Україна має визначати, коли та де вони забезпечать цей потенціал. Я думаю, що Україна буде обачна в тому, коли й де вона використовуватиме американські танки", - сказав представник армії США.

Він додав, що танк "Абрамс" - це "чудова бронемашина, але це не срібна куля".

"Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися", - наголосив О'Доннелл.

Передача "абрамсів" Україні

25 січня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про надання Україні 31 "абрамса".

Такий крок від США мав ще один позитивний ефект для України – він підштовхнув Німеччину до передачі Києву танків Leopard.

У травні перша група з 400 українських військових розпочала у Німеччині навчання на американських танках Abrams.

25 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну першої партії танків Abrams американського виробництва.

Водночас у Міноборони США відмовились називати точні цифри та розповідати подробиці щодо танків Abrams, які вони передали Україні.