У Пентагоні відмовились називати кількість танків Abrams, які отримала Україна

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час брифінгу у Пентагоні Сабріна Сінгх на питання, чи може вона підтвердити прибуття танків Abrams в Україну, заявила, що не заперечує це, але саме "українці зробили заяву про прибуття, тому це питання треба ставити їм".

Сінгх утрималась від точної відповіді на питання про те, скільки танків було у першому транші й коли чекати на прибуття другої партії.

"Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть. Насправді українці мають оголосити, коли вони будуть готові. А я просто залишу це як є", - сказала Сабріна Сінгх.

Передача "абрамсів" Україні

25 січня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про надання Україні 31 "абрамса".

Такий крок від США мав ще один позитивний ефект для України – він підштовхнув Німеччину до передачі Києву танків Leopard.

У травні перша група з 400 українських військових розпочала у Німеччині навчання на американських танках Abrams.

25 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну першої партії танків Abrams американського виробництва.