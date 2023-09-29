Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Пентагоні відмовились називати кількість танків Abrams, які отримала Україна

У Пентагоні відмовились називати кількість танків Abrams, які отримала Україна

29 вересня, 2023 п'ятниця
06:43
Війна з Росією танки Абрамс

У Міноборони США відмовились називати точні цифри та розповідати подробиці щодо танків Abrams, які вони передали Україні

Про це повідомляє Укрінформ.

Під час брифінгу у Пентагоні Сабріна Сінгх на питання, чи може вона підтвердити прибуття танків Abrams в Україну, заявила, що не заперечує це, але саме "українці зробили заяву про прибуття, тому це питання треба ставити їм".

Сінгх утрималась від точної відповіді на питання про те, скільки танків було у першому транші й коли чекати на прибуття другої партії.

"Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть. Насправді українці мають оголосити, коли вони будуть готові. А я просто залишу це як є", - сказала Сабріна Сінгх.

Передача "абрамсів" Україні

25 січня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про надання Україні 31 "абрамса". 

Такий крок від США мав ще один позитивний ефект для України – він підштовхнув Німеччину до передачі Києву танків Leopard. 

У травні перша група з 400 українських військових розпочала у Німеччині навчання на американських танках Abrams. 

25 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття в Україну першої партії танків Abrams американського виробництва.

Україна
зброя
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
зерно, пшениця
28 вересня, 2023 четвер
Польща пропонує передати контроль над експортом українського зерна Німеччині та Литві
збитий "Шахед"
28 вересня, 2023 четвер
Українська ППО вночі знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних БПЛА
ЧВК Вагнер
28 вересня, 2023 четвер
У ISW підтвердили повернення вагнерівців під Бахмут, проте у них є проблеми
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.79
    Продаж 40.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 вересня
07:03
Сили оборони ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку, - Генштаб
06:59
Оновлено
Курськ
У РФ звинуватили Україну в атаці на Курську область. Знеструмлено 5 населених пунктів
06:49
Панда
Китай забирає усіх своїх панд з американських зоопарків, - Bloomberg
06:31
Джо Байден
"Залякали республіканську партію": Байден назвав соратників Трампа екстремістами
06:21
окупанти
Окупанти збільшили кількість авіаударів, проте знизили темп наземних атак, - ISW
05:34
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим
04:55
Держдепартамент США
Американська зброя, яку отримує Україна, не потрапляє в чужі руки, - Держдеп
04:25
Роберт Левандовські, "Барселона"
"Барселону" можуть погнати з Ліги чемпіонів
03:37
ДТП у Києві
У Києві сталась смертельна ДТП за участі 4 автівок
02:59
Анатолій Трубін, Бенфіка
Українець Трубін зіграє за "Бенфіку" у принциповому матчі з "Порту"
02:23
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 вересня
01:38
Тайсон Ф'юрі
"Потворна с***а із щілиною в зубах": Ф'юрі заявив, що битиметься з Усиком лише заради грошей
00:51
Оновлено
Александер Чеферін
УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
00:45
Сенат США
У Сенаті США розповіли, коли Туреччина може дозволити вступ Швеції в НАТО
00:29
Рома, Серія А, чемпіонат Італії
"Дженоа" без допомоги Малиновського принизила "Рому" в Серії А
00:26
Ігор Кузін
МОЗ: після ініціатив щодо УПЦ МП антивакцинальні настрої знизилися
00:00
Нідерланди, світ, кримінал
Озброєний злочинець здійснив напади в Роттердамі: троє людей загинуло
2023, четвер
28 вересня
23:59
путін
У Вірменії заявили, що ратифікація Римського статуту не зобов'яже до арешту Путіна
23:37
Херсон ,війна з Росією, обстріл
Росія здійснила артобстріл Херсона: загинули три жінки
23:16
У США почалась мовна підготовка майбутніх пілотів F-16
23:15
Rheinmetall
Уряд ФРН дозволив Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
22:44
Путін
Путін зробив святом у РФ день затвердження окупації українських територій
22:42
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 76 тис. переселенців. Єреван обіцяє компенсацію
22:21
OPINION
Віталій Портников
Наступний президент США може не бути прихильником членства України в НАТО. Колонка Віталія Портникова
21:59
Латвія
У Латвії громадське радіо і телебачення перестануть мовити російською з 2026 року
21:58
Оновлено
Олексій Арестович
На Арестовича написали заяву за сексистські висловлювання. Ексрадник ОП відповів
21:43
Pegasus
Турецький лоукостер Pegasus "дуже уважно" вивчає ситуації щодо продовження польотів у РФ через атаки дронів з України
21:37
Ексклюзив
Військовий експерт Черник пояснив, чому ракети Taurus не переламають хід війни і як нам допоможуть ATACMS
21:24
"Буде нереально": Верещук закликала цивільних росіян уже їхати з Криму
21:15
легіон "Свобода Росії"
"Всі завдання виконано, легіонери – живі": Легіон "Свобода Росії" про результати рейду у Бєлгородській області
21:09
біженці
У ЄС погодили реформу надання притулку біженцям, - ЗМІ
21:01
Еммануель Макрон
Макрон виступив за автономію острова Корсика у складі Франції
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові тренди зброї у ворожих лавах, які варто зафіксувати. Колонка Сергія Згурця
20:39
"Українська Бронетехніка" випробувала партію 120-мм мінометів для ЗСУ
20:19
блекаут, вимкнення світла
Частина Костянтинівки на Донеччині без світла через обстріл РФ
20:10
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
ЗСУ успішно відбили ворожу атаку в районі Урожайного на Донеччині, - Генштаб
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 582-го дня війни: Сили оборони закріплюються біля Вербового, Україна увійшла у керівний орган МАГАТЕ
19:35
Польща
Міноборони Білорусі заявило, що польський гелікоптер двічі залетів на територію країни
19:30
Білорусь, Угорщина, Олександр Лукашенко
Угорщина першою з країн ЄС вручила вірчі грамоти самопроголошеному президенту Лукашенку
19:09
Оновлено
УЄФА допустила до змагань юніорські збірні РФ: Україна та ще 7 країн бойкотуватимуть турніри
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV