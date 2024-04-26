Хоча дійсно, є всі шанси, що електоральний цикл розпочнеться наприкінці 24-го - на початку 25-го. Цьому є низка причин.

Але, по-перше, до наступного року ще треба дожити. А, по-друге, — я якраз противник того, щоб чинний політикум уже зараз думав про вибори та всі свої дії та рішення співвідносив з електоральними балами. Війна не повинна стати вторинним пріоритетом.

Щобільше, навряд чи хтось зараз ризикне підважувати суспільний консенсус, який полягає у тому, щоб чинний Верховний головнокомандувач продовжував виконувати свої обовʼязки до того часу, поки не будуть сформовані безпекові та конституційні умови для виборів.

Тепер щодо термінів. Не тільки в Україні, але й поза межами, багато моїх знайомих аналітиків розглядають поствиборний час у США як потенційне відкриття можливостей для початку розвʼязання російсько-українського військового протистояння (хто б не прийшов до Білого Дому). Ця опція може бути як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус для нас (можуть дати більше зброї, а можуть через обмеження постачання закидати тези про перемовини).

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Звідси — і модальність потенційного перезапуску державного управління на всіх рівнях — від виборів президента до місцевих.

Це можна назвати одним із реалістичних сценаріїв. Хоч у нинішньому світі це складно, бо дуже рідко щось іде за чітко визначеним планом. Переконаний, що цей сценарій прораховують як в Офісі президента, так і в офісах опозиції (заява Порошенка про можливу участь у президентських перегонах — тому підтвердження).

Єдине, що мене бентежить у цьому всьому, щоб виборами не почали займатися уже зараз. Усі.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

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