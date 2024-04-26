Швеція відправить бронетехніку та танки Leopard у Латвію для посилення кордону з РФ
Швеція підтвердила плани відправити війська до Латвії в рамках розгортання сил НАТО в країнах Балтії, які мають спільні сухопутні кордони з Росією та її союзником Білоруссю
Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Reuters.
"Сьогодні вранці уряд прийняв офіційне рішення доручити збройним силам підготувати шведський внесок до скороченого батальйону", - сказав він на пресконференції зі своєю латвійською колегою Евікою Сіліною.
За його словами, мета полягає в тому, щоб ці сили стали оперативними з початку наступного року.
Він зазначив, що окрім особового складу, будуть відправлені бронетехніка та танки Leopard.
Збройні сили Швеції раніше заявляли, що розгортання країни в Латвії може включати близько 600 військовослужбовців.
- Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав Велику Британію розглянути модель тотальної оборони, яка дозволить швидко призвати на військову службу велику кількість людей.
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