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Швеція відправить бронетехніку та танки Leopard у Латвію для посилення кордону з РФ

26 квітня, 2024 п'ятниця
07:51
Світ Швеція Готланд солдат

Швеція підтвердила плани відправити війська до Латвії в рамках розгортання сил НАТО в країнах Балтії, які мають спільні сухопутні кордони з Росією та її союзником Білоруссю

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Reuters.

"Сьогодні вранці уряд прийняв офіційне рішення доручити збройним силам підготувати шведський внесок до скороченого батальйону", - сказав він на пресконференції зі своєю латвійською колегою Евікою Сіліною.

За його словами, мета полягає в тому, щоб ці сили стали оперативними з початку наступного року.

Він зазначив, що окрім особового складу, будуть відправлені бронетехніка та танки Leopard.

Збройні сили Швеції раніше заявляли, що розгортання країни в Латвії може включати близько 600 військовослужбовців.

  • Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав Велику Британію розглянути модель тотальної оборони, яка дозволить швидко призвати на військову службу велику кількість людей.
Теги:
Росія
Латвія
Швеція
російська армія
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
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