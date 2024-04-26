Швеція відправить бронетехніку та танки Leopard у Латвію для посилення кордону з РФ

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Reuters.

"Сьогодні вранці уряд прийняв офіційне рішення доручити збройним силам підготувати шведський внесок до скороченого батальйону", - сказав він на пресконференції зі своєю латвійською колегою Евікою Сіліною.

За його словами, мета полягає в тому, щоб ці сили стали оперативними з початку наступного року.

Він зазначив, що окрім особового складу, будуть відправлені бронетехніка та танки Leopard.

Збройні сили Швеції раніше заявляли, що розгортання країни в Латвії може включати близько 600 військовослужбовців.